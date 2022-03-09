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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü iddiası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü iddiası

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. New Jersey’de bulunan Tughrbooks isimli kitap yayıncısı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğünü paylaştı.

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Yayıncı, FETÖ terör örgütünü artık damadı Cevdet Türkyolu’nun temsil edeceğini açıklayarak taziye mesajı yayınladı.

Terör örgütü lideri Gülen'in zehirlendiği iddia edilmişti
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu belirtmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Gülen'in hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü.

Taziye ilanı kısa süre sonra silindi
FETÖ’nün ABD’deki yayıncıları Tughra Books ve Blue Dome Press’in Twitter hesaplarından Türkiye saatiyle 23.37’de terörist başı Fetullah Gülen’in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu. Taziye ilanı formatındaki tweetler kısa süre sonra silindi.

'Hesabımız hacklendi'
FETÖ'nin ABD'deki bir başka yayıncısı Ant Stores sosyal medyadan paylaştığı mesajında hacklendiklerini belirtti. Paylaşımda, "Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır" ifadeleri kullanıldı.

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