Fetih suresi okunuşu meali ve Fetih Suresi Türkçe okunuşu nasıl

Barış Pınarı Harekatı başladı, kahraman Türk askeri operasyona başladı. Türk milleti ise duaları ile askerlerimizin yanında. Diyanet ise bu sabah namazında operasyona katılan tüm askerlerimizin zaferle yurda dönmesi için fetih suresi okuyacak. Fetih suresi sabah ezanında tüm camilerde okunacak. Peki fetih suresi okunuşu nasıl, Fetih suresi Türkçe anlamı nedir işte merak edilenler....

FETİH SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1. İnna fetahna Ieke fetham mübına

2. Li yağfira IekeIIahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aIeyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

3. Ve yensurakeIIahü nasran azıza

4. HüveIIezı enzeIes sekınete fı kuIubiI mü’minıne Ii yezdadu imanem mea ımanihim ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü aIımen hakıma