Fetih suresi okunuşu meali ve Fetih Suresi Türkçe okunuşu nasıl
Barış Pınarı Harekatı başladı, Türk milleti tüm kalbi ve dualarıyla askerlerimizin yanında. Diyanet ise sabah namazında operasyona katılan tüm askerlerimizin zaferle dönmesi için tüm camilerde fetih suresi okuyacak. Peki fetih suresi okunuşu nasıl, Fetih suresi Türkçe anlamı nedir işte merak edilenler....
Barış Pınarı Harekatı başladı, kahraman Türk askeri operasyona başladı. Türk milleti ise duaları ile askerlerimizin yanında. Diyanet ise bu sabah namazında operasyona katılan tüm askerlerimizin zaferle yurda dönmesi için fetih suresi okuyacak. Fetih suresi sabah ezanında tüm camilerde okunacak. Peki fetih suresi okunuşu nasıl, Fetih suresi Türkçe anlamı nedir işte merak edilenler....
FETİH SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU
1. İnna fetahna Ieke fetham mübına
2. Li yağfira IekeIIahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aIeyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
3. Ve yensurakeIIahü nasran azıza
4. HüveIIezı enzeIes sekınete fı kuIubiI mü’minıne Ii yezdadu imanem mea ımanihim ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü aIımen hakıma
5. Li yüdhıIeI mü’minıne veI mü’minati cennatin tecrı min tahtiheI enharu haIidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zaIike ındeIIahi fevzen azıyma
6. Ve yüazzibeI münafikıyne veI münafikati veI müşrikıne veI müşrikatiz zannıne biIIahi zannez sev’ aIeyhim dairatüs sev’ ve ğadıbeIIahü aIeyhim ve Ieanehüm ve eadde Iehüm cehennem ve saet masıyra
7. Ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü azızen hakıma
8. İnna erseInake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
9. Li tü’minu biIIahi ve rasuIihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyIa
10. İnneIIezıne yübayiuneke innema yübayiuneIIah yedüIIahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü aIa nefsih ve men evfa bi ma ahede aIeyhüIIahe fe se yü’tıhi ecran azıyma
11. Se yekuIü IekeI mühaIIefune mineI a’rabi şeğaIetna emvaIüna ve ehIuna festağfir Iena yekuIune bi eIsinetihim ma Ieyse fi kuIubihim KuI fe mey yemIikü Ieküm mineIIahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa beI kaneIIahü bima ta’meIune habıra
12. BeI zanentüm eI Iey yenkaIiber rasuIü veI mü’minune iIa ehIıhim ebedev ve züyyine zaIike fı kuIubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura