Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Videosu yayınlandı hastaneden böyle çıktı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından Fethullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı. Fethullah Gülen'in ayakta zor durduğu, kıyafetinin altında da aletler olduğu fark edildi.

Oda TV'nin aktardığına göre FETÖ'nün yayın organı Herkulnağme'den video ile paylaşılan açıklamada "Rutin kontroller ve detaylı tahliller için 1 hafta süre ile kaldığı hastaneden bugün ayrılmış, kampa (Pensilvayna'daki çiftlik) dönmüş bulunmaktadır. Doktorları Hocaefendi’nin (FETÖ lideri) sağlık durumunun beklentilerinin üstünde iyi olduğunu belirttiler. Kendileri, tüm arkadaşlarımıza selamlarını ve dua taleplerini ilettiler" denildi.