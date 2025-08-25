BIST 11.478
Fethiye’de romantik nikâh: Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem evlendi

|
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile eski basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem, Fethiye’de düzenlenen törenle evlendi.

Fethiye’de romantik nikâh: Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem evlendi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile bugün hayatını birleştirdi.

Fethiye’de romantik nikâh: Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem evlendi - Resim: 2

Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, Fethiye'deki Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu.

Fethiye’de romantik nikâh: Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem evlendi - Resim: 3

Nikahın şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.

Fethiye’de romantik nikâh: Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem evlendi - Resim: 4

Törenin ardından teknede keyifli bir kutlama gerçekleştirerek çiçeği burnunda çiftin mutlulukları paylaşıldı.

