Fethiye’de romantik nikâh: Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem evlendi
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile eski basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem, Fethiye’de düzenlenen törenle evlendi.
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile bugün hayatını birleştirdi.
Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, Fethiye'deki Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu.
Nikahın şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.
Törenin ardından teknede keyifli bir kutlama gerçekleştirerek çiçeği burnunda çiftin mutlulukları paylaşıldı.
