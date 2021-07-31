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Fethiye de yanıyor! Turizm cenneti Ölüdeniz'de yangını molotof kokteyli mi başlattı

Fethiye de yanıyor! Turizm cenneti Ölüdeniz'de yangını molotof kokteyli mi başlattı

TÜRKİYE yangınlarla boğuşurken gece yarısı bir yangın haberi de Türkiye'nin turizm cennetlerinden Fethiye'den geldi. Dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yangını 4 kişinin molotof kokteylleriyle çıkardığı iddiasını gündeme getirdi.

Fethiye de yanıyor! Turizm cenneti Ölüdeniz'de yangını molotof kokteyli mi başlattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

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Fethiye de yanıyor! Turizm cenneti Ölüdeniz'de yangını molotof kokteyli mi başlattı

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler, karadan müdahale etti. 

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Fethiye de yanıyor! Turizm cenneti Ölüdeniz'de yangını molotof kokteyli mi başlattı

Yangını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

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Fethiye de yanıyor! Turizm cenneti Ölüdeniz'de yangını molotof kokteyli mi başlattı

Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

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