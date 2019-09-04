Festivalde rezalet! Grammy ödüllü DJ Flume sahnede ilişkiye girdi
ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man Festivali'nde sahne alan ünlü DJ Flume binlerce izleyicinin önünde ilişkiye girdi.
Her yıl ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali'nde bu sene bir rezalet yaşandı. Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Flume, sahne aldığı festivalde, binlerce izleyicinin önünde ilişkiye girdi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Dünyanın dört bir yanından insanların katıldığı olay Nevada'nın kuzeybatısında bulunan Black Rock Çölü'nde gerçekleşti. Bir çok ünlü isimlerin de boy gösterdiği Burning Man Festivali'nde, ünlü DJ Flume de sahne aldı.
DJ Flume sahnedeki performansı sırasında, binlerce takipçisinin bakışları arasında sahneye çıkardığı bir kadınla birkaç saniyeliğine ilişkiye girdi. Konseri izleyen Festival takipçilerinin videoya çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler hızla yayıldı.
Skandal görüntülerin yayılmasından sonra ünlü DJ Flume'in sevgilisi Paige Elkington görüntüler Instagram'daki 90 bin takipçisiyle "Üzgünüm anne" notunu düşerek paylaştı. Paige Elkington ilişkisini bitirip bitirmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapmazken ünlü DJ ile ayrılacağı konuşuyor.