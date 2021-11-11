Feryal-Kemal Gülman aynı uçakta pişti oldu! Üstelik 59 yaş küçük sevgilisi de var!

Yaklaşık iki yıldır kendisinden 59 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk geldi. Gülman'la pişti olan iş insanı, kendisini görüntüleyen muhabirlere yaptığı açıklamayla şaşırttı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kemal Gülman, Feryal Gülman için "Bu kadın belasını arıyor" diye konuştu.