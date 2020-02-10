Feryâdım varır mı bârigâhına?

Bu büyük devletin tarihinin her dönemine büyük saygı duyarım…

Osmanlı’da, Cumhuriyette bizim kanımızdır…

Sultan Alparslan’da…

Osman Gazi’de…

Ertuğrul Gazi’de…

Fatih Sultan Mehmet’te…

Kanuni Süleyman Süleyman’da…

Yavuz Sultan Selim’de…

Sultan Abdülhamid’de…

Son devletimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’de bu milletin kanıdır…

Her biri kendi dönemlerine göre tartışılabilir...

Ama onları bugüne getirip "Dün şöyle yaptılar" diye tartışmak abesle iştigal olur..

O dönemi yaşamayan o günün şartları bilemez...

Her birinin tarihimizdeki yeri başkadır...

O nedenle onların birini dahi tartışmayı kendime zül kabul ederim…

Çünkü bu milletin tarihi bir bütündür…

*

Bunu neden yazıyorum..

Bugün Sultan 2. Abdülhamid Han’ın vefatının 102. yıldönümü..

Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun...

Devlet adamlığı, bilgeliği, cesareti, feraseti ve hakkaniyeti ile cihan tarihine geçerken tarihi kırılmaların yaşandığı bir dönemde verdiği mücadeleyle payitahtı ayakta tutmayı başarmıştı…



Abdülhamid Han Türk tarihi için büyük bir derstir…

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak için sık, sık duyduğumuz ” Seni Abdülhamit'in yalnızlığına itmeyeceğiz” sözleri çok anlamlıdır..

Abdülhamit’e payitahtı ayakta tutmaya çalışırken karşı çıkmış, onu suçlamış hatta hakaretlerde bulunmuş bazı aydınlarının, devlet adamlarının sonraki dönemlerinde bundan nasıl pişmanlık duydukları bugünler içinde bir derstir…

Her zaman derim…

Tarih milletlerin aynasıdır…

O nedenle dünden ders almak gerekir..

Çünkü son pişmanlık fayda etmiyor...

Yaşadık...

Yaşıyoruz...

Yaşayacağız...

Ama ders alarak önümüze bakarak yaşamalıyız...

Dedim ya son pişmanlık fayda etmiyor ki...

*



Bakın…

II. Abdülhamit’e en şiddetli eleştirileri getiren İttihatçıların önemli isimlerinden biri de Rıza Tevfik’ti…

"Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhâniyetinden İstimdat" adlı mersiyesinde pişmanlığını nasıl ifade etmişti.

Bu satırları bugüne bakıp çok iyi okuyun…

“Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?

Feryâdım varır mı bârigâhına?

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

Şu nankör milletin bak günahına.

Târihler ismini andığı zaman,

Sana hak verecek, ey koca Sultan;

Bizdik utanmadan iftira atan,

Asrın en siyâsî Padişâhına.

“Pâdişah hem zâlim, hem deli” dedik,

İhtilâle kıyam etmeli dedik;

Şeytan ne dediyse, biz “beli” dedik;

Çalıştık fitnenin intibahına.

Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,

Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.

Sade deli değil, edepsizmişiz.

Tükürdük atalar kıblegâhına.”

*

Bitmedi.

II.Abdülhamit’e şiddetli muhalefet edenlerden Süleyman Nazif ise pişmanlığını bakın nasıl ifade ediyordu…

“Padişahım gelmemişken yâda biz.

İşte geldik senden istimdâda biz.

Öldürürler başlasak feryâda biz.

Hasret olduk eski istibdâda biz.”

Bu duruma mı düşmek mi istiyorsunuz?

*



Bitmedi!..

II. Abdülhamit’e eleştiriler getirenlerden biride milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’du.

O da sonradan pişman olmuştu..

Yazdığı şiirlerinde pişmanlığını şu sözlerle dile getiriyordu;



“Giden semerciyi, derler, bulur muyuz şimdi?

Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi.

Nasıl da kadrini vaktiyle bilemedik, tuhaf iş;

Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!”

Son pişmanlık fayda etmemişti...

*



Bitmedi..

II.Abdülhamit’e karşı çıkan onu ağır şekilde eleştirenlerden biri de Rıza Nur’du.

Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki’nin baskıcı rejimini eleştirirken kullandığı şu cümlelerle II. Abdülhamit’e haksızlık ettiğini ifade ediyordu:

“Zavallı Hamid kaç kişiyi asmıştı? Hiç… Hele hiç hırsızlık etmedi, hiç fuhuş yapmadı, hiç israfta bulunmadı. Bilakis memlekette bunların önüne geçmeye çalışmıştı. Bu devre bakınca insan Abdülhamid aleyhine kıyam ettiğine utanıyor.”

*

Evet Abdülhamid Han'ın ardından bunlar söyleniyordu...

Ama son pişmanlık fayda etmedi!..

O gün Abdülhamit’i yalnız bırakıp tahtan indirilmesini seyredenler, işbirliği yapanlar aslında büyük bir oyunun parçası olarak aslında koca Osmanlı’yı devirdiklerinin farkında değildi!..

Sonra anlayınca iş işten çoktan geçmişti...

İşte bugünün meselesi de bu…

Manzara aynı...

Hiç birbirine benzemeyenlerin bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için ABD'nin, AB'nin, İsrail'in adeta değirmenine de su taşıyanlar bilsinler ki tarih sizleri de affetmeyecek..

Çünkü hedef Recep Tayyip Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir…



