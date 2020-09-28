Fernando Muslera annesi hayatını kaybetti
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.Abone ol
Galatasaray'da geçen sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı.
Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin aldığı öğrenildi.
UltrAslan'dan da taziye mesajı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan da taziye mesajı geldi. Mesajda, "Kaptanımız Muslera'nın değerli annesinin vefat ettiği haberini üzülerek öğreniyoruz. Muslera ve ailesinin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor ve kendilerine baş sağlığı diliyoruz..." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, taziye mesajı yayımladı:
Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 27, 2020
Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/qRYdWDdmau