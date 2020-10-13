Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiası şoke etti
Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddia edildi. Yaşanan olay sonrası darp raporu alan Hilal Toprak'ın, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı Instagram'dan önce ayrılık haberini paylaşan ardından 'bir anlık sinir' açıklaması yapan Hilal Toprak'ın şiddet gördüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, şarkıcı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine gitti.
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Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Ferman Toprak, sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.
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Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Hilal Toprak şiddet olayının ardından hastaneden darp raporu aldı. Ardından Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu.
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Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı.
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