Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak kafaları karıştırdı! 'Bizden duyun' deyip açıkladı
Hayatı Tespih Yapmışım şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.
Sevilen sanatçı Ferman Toprak, Hilal Toprak ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2018 yılında kızları Adel Su’yu kucağına almıştı.
Mutlu bir evlilik süren çiftin son zamanlarda sıkıntılı günler yaşadığı ortaya çıktı.
Yıllar önce ünlü türkücü Ferman Toprak ile görkemli bir düğünle evlenen Hilal Toprak kötü haberi sosyal medyadan duyurdu. Ardından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.
Adel Su adında bir kızı bulunan Hilal Toprak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; Eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz" ifadelerini kullandı.