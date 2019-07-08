Feride Fosforoğlu Enis Fosforoğlu'nun vasiyetini açıkladı! Bakın ölmeden önce ne istemiş

Türk sinemasının usta değerlerinden Enis Fosforoğlu, 22 Haziran'da hayatını kaybetmiş ve başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğmuştu. Eşi Feride Fosforoğlu ise, eşinin ölümünün ardından ilk kez konuştu. Fosforoğlu, eşinin en büyük korkusunun kendisinin üzülmesi olduğunu söyledi.