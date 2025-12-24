BIST 11.351
DOLAR 42,85
EURO 50,72
ALTIN 6.193,27

Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! İznik Gölü alarm veriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! İznik Gölü alarm veriyor

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü İznik Gölü'ndeki su kaybı her geçen gün artıyor. İskelenin sudan metrelerce uzaklaştığı, kayıkların karada kaldığı İznik Gölü'ndeki çekilme endişelendiriyor.

Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! İznik Gölü alarm veriyor - Resim: 1

Tatlı su ıstakozu, yayın, sazan, akbalık, gümüş gibi balık türlerine ev sahipliği yapan, tarımsal sulamada da kullanılan İznik Gölü'nün su seviyesindeki düşüş sürüyor.

116
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! İznik Gölü alarm veriyor - Resim: 2

Önceki yıllarda gemilerin yanaştığı Orhangazi İskelesi'nin geçen yıl kasım ayı ile şimdiki fotoğrafları su seviyesindeki değişimi gözler önüne seriyor.

216
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! İznik Gölü alarm veriyor - Resim: 3

İskelenin sudan metrelerce uzaklaştığı, kayıkların karada kaldığı İznik Gölü'ndeki su çekilmesi endişelendiriyor.

316
Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! İznik Gölü alarm veriyor - Resim: 4

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, İznik Gölü'ndeki suyun son yıllarda ciddi anlamda çekilmelere maruz kaldığını söyledi.

416