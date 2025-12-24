Feribotun yanaştığı yere yürüyerek gidiliyor! İznik Gölü alarm veriyor
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü İznik Gölü'ndeki su kaybı her geçen gün artıyor. İskelenin sudan metrelerce uzaklaştığı, kayıkların karada kaldığı İznik Gölü'ndeki çekilme endişelendiriyor.
Tatlı su ıstakozu, yayın, sazan, akbalık, gümüş gibi balık türlerine ev sahipliği yapan, tarımsal sulamada da kullanılan İznik Gölü'nün su seviyesindeki düşüş sürüyor.
Önceki yıllarda gemilerin yanaştığı Orhangazi İskelesi'nin geçen yıl kasım ayı ile şimdiki fotoğrafları su seviyesindeki değişimi gözler önüne seriyor.
İskelenin sudan metrelerce uzaklaştığı, kayıkların karada kaldığı İznik Gölü'ndeki su çekilmesi endişelendiriyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, İznik Gölü'ndeki suyun son yıllarda ciddi anlamda çekilmelere maruz kaldığını söyledi.