Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat'ı yıllar sonra ortaya çıktı bakın ne halde

İpek Çeken kimdir?

İpek Çeken, 1966 yılında Ankara’da doğmuştur. İpek Çeken, Tiyatro ile birlikte müzik çalışmaları da yapmış olup TRT Ankara Çocuk Korosu ve TRT Ankara Gençlik Korosunda korist olarak çalışmalarda bulundu. Ayrıca tiyatro oyunculuğu ile birlikte aynı zamanlarda Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.