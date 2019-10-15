Ferhat ile Şirin dizisiyle ekranlara dönen Cansu Dere sosyal medyayı salladı
FOX Tv'nin yeni dizisi Ferhat ile Şirin'in yıldızı Cansu Dere, güzelliğiyle Twitter'da TT listesine girdi.
Acun Ilıcalı ile anlaşması bozulan Cansu Dere'nin yeni kanalı FOX Tv olmuş, Ferhat ile Şirin dizisinde rol alacağı kesinleşmişti. Dere'nin dizisi Ferhat ile Şirin'in okuma provalarından ilk kareler yayınlandı ve sosyal medya yıkıldı.
Uzun bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Cansu Dere'nin okuma provalarından yayınlanan fotoğraflarda dikkat çeken ise doğal güzelliği oldu. Twitter'da güzelliği ile en çok konuşulanlar (TT) listesine giren Dere'ye övgüler yağdı.
39 yaşındaki yıldız oyuncunun duru güzelliğine yağan övgüler arasında yaşını göstermemesi, makyaj güzeli olmaması de yer aldı. Twitter kullanıcıları "Cansu yaş almıyor" , ''Cansu Dere, güzelliğin vücut bulmuş hali'' gibi yorumlar yaptı.
Öte yandan modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlanan Ferhat ile Şirin'in çekimleri İstanbul'da başlayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada oturacak.