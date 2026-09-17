Ferhat Göçer'in gurur günü! Oğlunun mezuniyet töreninde görüntülendi...
Ferhat Göçer’in oğlu Can Göçer, üniversiteden üstün başarı derecesiyle mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken İngiltere’deki University College London’a kabul edilen Can, Ekonomi ve Politika eğitimini en yüksek onur derecesiyle tamamladı. Mezuniyet töreninde babasıyla birlikte verdiği pozlar, yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi.
Ferhat Göçer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Can Göçer, üniversite eğitimini tamamladı. Henüz 17 yaşındayken İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından University College London’a (UCL) kabul edilen Can, Ekonomi ve Politika bölümünden üstün başarı derecesiyle mezun oldu. Mezuniyet töreninde babasıyla birlikte verdiği pozlarla yeniden gündeme gelen Can Göçer, başarısıyla ünlü sanatçıya büyük bir gurur yaşattı.
GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜĞÜ OĞLU MEZUN OLDU
Hem doktorluk mesleği hem de müzik kariyeriyle tanınan Ferhat Göçer, bu kez oğlu Can Göçer’in başarısıyla gündeme geldi.
Magazin dünyasında fazla görünmeyen Can Göçer, eğitim hayatında önemli bir aşamayı geride bıraktı. University College London’daki Ekonomi ve Politika eğitimini tamamlayan Can, mezuniyet töreninde babasıyla birlikte objektif karşısına geçti.
Baba ve oğulun mezuniyet fotoğrafları, Can Göçer’in yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi.
ÜSTÜN BAŞARI DERECESİYLE MEZUN OLDU
Can Göçer, üniversite eğitimini İngiliz akademik sistemindeki en yüksek lisans derecesi sınıflandırması olan “First-Class Honours” ile tamamladı.
Ekonomi ve Politika alanında elde ettiği bu başarı, babası Ferhat Göçer için de ayrı bir gurur kaynağı oldu.