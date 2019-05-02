Ferhat Göçer'den ayrılan Ömür Gedik'ten seks klişesi itirafı
Geçtiğimiz hafta bir filmi değerlendirirken "klişelerle dolu" lafı nedeniyle Hıncal Uluç'tan eleştiri alan Ömür Gedik, sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Şubat ayında yıllardır birlikte olduğu şarkıcı Ferhat Göçer ile yollarını ayıran Ömür Gedik, Hıncal Uluç'a verdiği cevapla çok konuşuldu. Geçtiğimiz hafta bir filmi klişe diyerek eleştiren Gedik, kendisine tepki gösteren Uluç'a hem Twitter hem de Instagram hesabından bir korku filmi klişesinden bahsederek yanıt verdi.
Ömür Gedik, "Korku filmlerinde seks yapanlar mutlaka ölür, bu bir klişedir. Asla hayatta kalmazlar, daha bir sürü klişe var" dedi. Bir röportajında libidosunun oldukça yüksek olduğunu söyleyerek "Seks hayatımın merkezinde" duyuyor diyen Gedik, bu klişe ile dikkatleri de üzerine çekti.
Öte yandan Ferhat Göçer ile ilişkisinin de bir aldatılma meselesi yüzünden bittiği iddia edilen Gedik, ayrılık hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Çok konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Özel hayatımla ilgili konuşmayı seven biri değilim. Evden ayrıldığım doğru. 11 yıllık bir ilişki var, çok konuşmak istemiyorum. Kafamı dinleme sürecindeyim, aldatılma yok. Kendi aramızda çözemediğimiz sorular var."