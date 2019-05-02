Ferhat Göçer'den ayrılan Ömür Gedik'ten seks klişesi itirafı

Ömür Gedik, "Korku filmlerinde seks yapanlar mutlaka ölür, bu bir klişedir. Asla hayatta kalmazlar, daha bir sürü klişe var" dedi. Bir röportajında libidosunun oldukça yüksek olduğunu söyleyerek "Seks hayatımın merkezinde" duyuyor diyen Gedik, bu klişe ile dikkatleri de üzerine çekti.