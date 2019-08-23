Ferhat Göçer öyle şeyler anlattı ki Burcu Kıratlı mekanı terk etti Sinan Akçıl 'densiz' dedi
Can Tanrıyar'ın oğlunun düğününde Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl sahne aldı. Göçer, düğünde Sinan Akçıl'ın eski aşklarına dair öyle şeyler anlattı ki Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı mekanı terk etti. Bu duruma tepkisini Sinan Akçıl, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Göçer'e 'Densiz' diyerek gösterdi.
Televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar dün akşam Revna Alp ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Ferhat Göçer'in yaptığı gaf soğuk rüzgarlar estirdi. Düğünde Sinan Akçıl, Ferhat Göçer ile beraber sahne aldı. Göçer, sahnede öyle şeyler anlattı ki Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı mekanı terk etti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Düğünde Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan Kızım şarkısını okudu. Şarkı sonrası Sinan Akçıl'a dönen Ferhat Göçer şunları söyledi:
"Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı"
Bunun arkasından Göçer, Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel'e yazdığını söyleyince ortalık iyice gerildi.