Ferhat Göçer öyle şeyler anlattı ki Burcu Kıratlı mekanı terk etti Sinan Akçıl 'densiz' dedi

"Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı"