Ferhan Şensoy'un hastalığı ne sağlık durumu nasıl? Kızından son açıklama
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı iki gün önce hastaneye kaldırılan babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı. İç kanaması geçiren tiyatronun usta ismi Ferhan Şensoy önlem amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.
Usta tiyatrocu anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz”
Derya Şensoy, yaptığı açıklamada, “Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayımladı.