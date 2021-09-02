Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde kızlarının gözyaşları sel oldu: Sana doyamadık baba!
Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy'un babalarına son seslenişleri ve döktükleri gözyaşları herkesi ağlattı . Usta tiyatrocu bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Ferhan Şensoy, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti. Usta tiyatrocu bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Şensoy, Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşlarına boğuldu.
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un naaşı Beyoğlu Ses Tiyatrosu’na getirildi. Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, babasının naaşını görünce gözyaşlarını tutamadı.