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Ferhan Şensoy son yolculuğuna çıkıyor! Cenazeyi hastaneden o isim aldı

Ferhan Şensoy son yolculuğuna çıkıyor! Cenazeyi hastaneden o isim aldı

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Şensoy'un cenazesi hastaneden alındı. Saat 13:00'te Ses Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Şensoy'un cenazesi Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinema severlerini yasa boğan Şensoy, bugün düzenlecek olan cenaze törenlerinin ardından toprağa verilecek. İşte Şensoy'un cenaze programı ve yaşananlar... 

Cenazesini Derya Baykal'ın oğlu teslim aldı

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı. Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. 

Saat 13:00'te Ses Tiyatrosu'nda tören var

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusudur.

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