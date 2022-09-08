Ferencvaros Trabzonspor (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Macaristan deplasmanında Ferencvaros'a konuk oluyor. Zorlu deplasmanda kazanarak gruplara iyi başlangıç yapmak isteyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, Şampiyonlar Ligi play off’unda Kopenhag’a elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti. Kritik mücadelenin tartışmalı pozisyonları ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

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FERENCVAROS TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

FERENCVAROS 0-0 TRABZONSPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Ferencvaros-Trabzonspor ilk 11'ler:



FERENCVAROS: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.

TRABZONSPOR: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Besic, Vecsei, Nguen, Zachariassen, Traore, Boli.

Ferencvaros-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ferencvaros Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Ferencvaros-Trabzonspor maçını İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Uğurcan ve Hamsik hazır

Karın kasındaki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Uğurcan Çakır, geri döndü. Kaptan, Macaristan’a giden kafilede yer alırken, bugün ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından Ümraniye maçında sonradan oyuna giren Marek Hamsik de göreve hazır.

Yusuf Yazıcı ilk kez

3 sezon aradan sonra yuvaya dönen Yusuf Yazıcı, bugün ilk kez kadroda yer alacak. Lille’den 1 yıllığına kiralanan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 sene önce gol kralı olmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Yusuf Yazıcı’yı kulübe kozu olarak kullanması bekleniyor. Yeni transferlerden Maxi Gomez ve Naci Ünüvar da Macaristan’a götürüldü.

Eren’in yerine Denswil

Sezon başından beri oynanan 8 resmi maçta da ilk 11’de olan Eren Elmalı’nın, bugün dinlendirilmesi bekleniyor. Abdullah Avcı’nın Eren’in yerine sol bekte Denswil’le başlama ihtimali yüksek. Orta sahada Gbamin-Hamsik ikilisini görevlendirmeyi planlayan Trabzonspor’un hocası, sağ kanatta Ömür veya Yusuf Yazıcı’yı oynatacak.

Trabzonspor, Avrupa'da 142. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 142. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 141 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

UEFA'da 88. maç

Trabzonspor, Ferencvaros takımı ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 87 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 32 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 119 gol gördü.

Bordo-mavililerin zaferleri

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 141 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.