Ferdi Zeyrek'in ölümü! İddianame tamamlandı işte istenen ceza

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede 10 şüphelinin, taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in müşteki sıfatıyla yer aldığı soruşturmada 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede Zeyrek'in hayatını kaybettiği olayda Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

Tutuklu şüpheliler, havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ. ile tutuksuz şüpheliler site görevlisi A.E, havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö, motor bobinaj firması sahibi H.A, elektrik dağıtım firması görevlisi M.E, yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A, H.Ş. ve M.Ç, müteahhit firma yetkilisi M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturmada 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

