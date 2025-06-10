Ferdi Zeyrek'in cenazesindeki en acı anlar! Eşi ağlattı kızı Nehir Zeyrek kahroldu

Ferdi Zeyrek'in eşi herkesi ağlattı

2003 yılında Ferdi Zeyrek ile evlenen Nurcan Zeyrek, 16 yaşından beri birlikte olduklarını söyledi. Nurcan Zeyrek hem ağladı hem de herkesi ağlattı. Zeyrek eşi için şunları söyledi:

--16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende... 3 tane yavrum var sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa ve Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun.

NURCAN ZEYREK'İN VİDEOSU