Ferdi Zeyrek'in cenazesindeki en acı anlar! Eşi ağlattı kızı Nehir Zeyrek kahroldu
MANİSA halkı Ferdi Zeyrek'in cenazesine akın etti. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek 'eşinin çok inançlı olduğunu' söyleyerek gelen halktan helallik aldı. Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek ise tabuta kapanıp kaldı. Onu Özgür Özel teselli etmeye çalıştı ama o da acı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Cenazeye katılım çok fazla olunca camii yerine cenaze namazı meydanda kılındı.
MANİSA genç yaşta korkunç bir kazaya kurban verdiği belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e ağlıyor. 48 yaşında elektrik çarpması sonucu ölen Ferdi Zeyrek için Manisa halkı seferber oldu. İlk tören Manisa Büyükşehir Belediye Binası önünde yapıldı ve halk belediyenin önünü doldurdu. Ferdi Zeyrek için göz yaşı döken halk, başkanlarına dualarla veda etti. Cenaze töreninde herkesin yüreğini yakan acı anlar vardı.
Kızı Nehir Zeyrek kahroldu
Ferdi Zeyrek'in 3 kızı ve eşi cenazede perişan haldeydi. Büyük kızı Nehir Zeyrek babasının tabutuna kapanıp ayrılamadı. Onu Özgür Özel ağlayarak teselli etmeye çalıştı.
NEHİR ZEYREK'İN HERKESİ AĞLATAN VİDEOSU
Ana yüreği dağlandı
Ferdi Zeyrek'in annesi acı haberi alınca hastanelik olmuştu. Oğlunun cenazesi için hastaneden çıkan anne Gülten Zeyrek tabutu okşayıp gözyaşı döktü.
Ferdi Zeyrek'in eşi herkesi ağlattı
2003 yılında Ferdi Zeyrek ile evlenen Nurcan Zeyrek, 16 yaşından beri birlikte olduklarını söyledi. Nurcan Zeyrek hem ağladı hem de herkesi ağlattı. Zeyrek eşi için şunları söyledi:
--16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende... 3 tane yavrum var sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa ve Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun.
NURCAN ZEYREK'İN VİDEOSU