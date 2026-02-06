Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt isyan etti! "Hepinizden utanıyorum"
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un torunu Emirhan Turanbayburt, dedesinin mezarına yapılan ziyarete sert tepki gösterdi. Ferdi Tayfur’un büyük torunu, babası Timur Turanbayburt ve halaları Tuğçe Tayfur ile birlikte mezar başında poz veren aile üyelerine, sosyal medya üzerinden ağır suçlamalarda bulundu. Emirhan Turanbayburt, “Para için bu insanla aynı kareye giren halalarım ve babamdan utanıyorum” diyerek, miras krizine dair görüşlerini paylaştı.
Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, sanatçının mirası konusunda aile içi ciddi anlaşmazlıklar yaşandı. Tayfur’un bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanırken, kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırıldı. Ancak Tayfur’un iki çocuğu, Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, vasiyete itiraz ederek dava açmıştı.
Tuğçe Tayfur, miras konusunda yaşanan haksızlığa karşı çıkmış ve "7 yeğen fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tuğçe Tayfur, barış çağrısında bulunduğu iki ablası ve kardeşi Taha’yla ilişkilerini de gündeme getirmişti. Ablaları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul’la barışan Tuğçe, Taha’nın ise babasının yeğenlerinin etkisinde olduğu için kendilerinden uzaklaştığını iddia etmişti.
Ferdi Tayfur’un ölüm yıldönümünde mezarı başında yapılan ziyarete, torunu Emirhan Turanbayburt’tan sert bir tepki geldi. Emirhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın, büyükbabası hayattayken kendisine küfür ettiklerini belirtti. “Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürlere ve itibar suikastına sessiz kaldım. Ancak öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan utanıyorum” diyerek ailesine olan kızgınlığını dile getirdi.