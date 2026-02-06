Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt isyan etti! "Hepinizden utanıyorum"

Ferdi Tayfur’un ölüm yıldönümünde mezarı başında yapılan ziyarete, torunu Emirhan Turanbayburt’tan sert bir tepki geldi. Emirhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın, büyükbabası hayattayken kendisine küfür ettiklerini belirtti. “Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürlere ve itibar suikastına sessiz kaldım. Ancak öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan utanıyorum” diyerek ailesine olan kızgınlığını dile getirdi.