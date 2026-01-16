Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası aile krizi! Miras kavgası bitmedi...

GÖZALICI'DAN REST!

Sessizliğini bozan Nilüfer Gözalıcı, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a yaptığı açıklamada suçlamalara karşı çıktı:

"İki kuzenim bana karşı bir karalama ve kötüleme kampanyası başlattı ama başarılı olamadılar. Ben dayımın elinde büyüdüm, o benim canımdı. Son 15 yıldır bir fiil beraber yaşıyorduk. Bundan sonraki süreç, dayımın istediği gibi ilerleyecek. Hem maddi hem manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek."