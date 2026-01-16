Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası aile krizi! Miras kavgası bitmedi...
Ferdi Tayfur'un miras kavgası devam ediyor! Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un 6 milyar TL'lik miras paylaşımında kriz büyüyor. Sanatçının yeğeni Nilüfer Gözalıcı, kendisine yönelik suçlamalara karşı sert bir rest çekti.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti Marmaris Adliyesi'nde açıklanmış; Yalova ve İstanbul'daki bazı taşınmazlar Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV'e bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi'ndeki daireler Darüşşafaka'ya, Yalova Çınarcık'taki villalar LÖSEV'e, Bolu Mudurnu'daki daire ise TSK'ya bırakılmıştı. Kalan mal varlığı çocukları, torunları, yeğenleri ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras kalmıştı.
Vasiyette sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'u mirastan men ettiği, dijital eser haklarını ise yeğeni Nilüfer Gözalıcı'ya bıraktığı iddiaları uzun süre gündemde kalmıştı. Bu durum aile içinde büyük gerilime yol açtı.
Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, yeğenleri Nilüfer Gözalıcı hakkında "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla savcılığa şikayette bulundu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda "kovuşturmaya gerek yoktur" kararı verdi. Çocukların itirazı üzerine mahkeme de aynı yönde karar aldı.
GÖZALICI'DAN REST!
Sessizliğini bozan Nilüfer Gözalıcı, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a yaptığı açıklamada suçlamalara karşı çıktı:
"İki kuzenim bana karşı bir karalama ve kötüleme kampanyası başlattı ama başarılı olamadılar. Ben dayımın elinde büyüdüm, o benim canımdı. Son 15 yıldır bir fiil beraber yaşıyorduk. Bundan sonraki süreç, dayımın istediği gibi ilerleyecek. Hem maddi hem manevi açıdan onun arzusu yerine getirilecek."