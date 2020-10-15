Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur seks kaseti ifşasıyla Seren Serengil'i çıldırttı
Tuğçe Tayfur'un Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Seren Serengil'i hedef alan sözleri ortalığı karıştırdı.
Geçtiğimiz yıl Taner Şafak’la olan 7 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’un iş insanı Tolga Bayar ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Tolga Bayar’ın eşi Ebru Bayar’ın Söylemezsem Olmaz yayınında serf ettiği sözler izleyicileri şaşırtmıştı.
Tolga Bayar'ın eşi Ebru Bayar, kocasının 1 aydır çocuğunu görmediğini ve aralarında hiçbir sorun yokken bir anda boşanma aşamasına geldiklerini dile getirmişti. “Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı” diyen Ebru Bayar’ın sözleri genç müzisyeni sinirlendirdi.
Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur'un hedefinde Seren Serengil vardı.
Hayatında tek bi adam vardı: Tayfur, Seren Serengil'i ""En azından benim annem çocuklarını bırakıp evliyken oyuncu bi adama kaçmadı. Üstüne bir de uyuşturucu kaçakçılığı yapan birileriyle de olmadı. Hayatında tek bi adam vardı." sözleri ile hedef almıştı.