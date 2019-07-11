Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir? İkinci eşi Taner Şafak ile boşanıyor

Birlikte geçtiğimiz yaptıkları 'Bu Nasıl Sevda' düetiyle milyonlarca izlenmeye ulaşan Taner Şafak ve Tuğçe Tayfur ikilisinden üzen haber geldi. 3 yaşında bir de oğulları olan çift boşanmak için önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.