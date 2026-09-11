Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar'a şok suçlama: "Dükkanıma çökmeye çalıştılar"

"ŞİKAYETÇİ OLSAM BİR DOSYA DA BENDEN YER"

Şikayetçi olması halinde Tançalan hakkında yeni bir dosya açılabileceğini vurgulayan Aydın şöyle devam etti;

"Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak, asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları. Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz."