Ferdi Tayfur’un damadından Vanlı Kara Haydar'a şok suçlama: "Dükkanıma çökmeye çalıştılar"
Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderilen "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tançalan’ın yaklaşık bir ay önce kendi iş yerine el koymaya, yani "çökmeye" çalıştığını iddia etti. İşte detaylar...
Fenomen Çağla Öz ile gerçekleştirdiği görkemli düğünün ardından gözaltına alınarak tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’la ilgili bir iddia da Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’dan geldi. Aydın, Tançalan hakkında dikkat çeken bir çıkış yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"İŞ YERİME ÇÖKMEYE ÇALIŞTI"
Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Tançalan ile yaklaşık bir ay önce yaşadığı olayı anlattı. Aydın, Tançalan'ın iş yerine yönelik bir çökme girişimi olduğunu iddia etti. Muhammet Aydın ayrıca, yaşananlara ilişkin mesaj ve yazışma kayıtlarının da elinde bulunduğunu öne sürdü.
Vanlı Kara Haydar'dan isim vermeden söz etmeye başlayan Muhammet Aydın, "Şimdi bir tane arkadaş var. Kabadayı... Mafyamsı işte. Tutuklanmış hatta yakın tarihte" dedi.
"ELİMDE YAZIŞMALAR VAR"
Aydın, "Şimdi bu arkadaşla alakalı bir ay önce yaşadığım bir hikaye var. Bu arkadaş bana 'yersen' yaptı. Tabii ki yemedim. Şimdi mesajlar, yazışma kayıtları var" diye konuştu. Ancak Aydın, söz konusu kayıtlarla yetkili makamlara başvurarak şikayetçi olmadığını da belirtti.
"ŞİKAYETÇİ OLSAM BİR DOSYA DA BENDEN YER"
Şikayetçi olması halinde Tançalan hakkında yeni bir dosya açılabileceğini vurgulayan Aydın şöyle devam etti;
"Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak, asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları. Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz."