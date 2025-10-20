Ferdi Tayfur'un çocukları arasında miras krizi! Tuğçe Tayfur miras kavgası hakkında ilk defa konuştu
Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çocukları arasında bir miras krizi yaşandığı dillerde dolaşıyordu. Gündeme sık sık gelen bu iddiaların ardından Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini ilk defa bozdu. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakın Tuğçe Tayfur miras krizi iddiaları için neler söyledi...
Sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Gündeme gelen kardeşlerin miras kavgasına tutuştuğu iddialarına ilk defa yanıt veren Tuğçe Tayfur'un söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Bakın neler söyledi...
2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz akşam Bebek'te mekân açtı.
Gazeteciler açılışta Tayfur'a, babasının ölümünün ardından yaşanan miras kavgasını hatırlatarak "Kırgınlıklar devam ediyor mu?" diye sordu.
İddialara göre, Tayfur'un eşi Muhammet Aydın araya girerek "Hiçbir kırgınlık yok, biz aileyiz, kızıdır cahillik yapar, ben yaşım gereği cahillik yapmışımdır, sükut ettik, aile meselesi bitti" diyerek cevap verdi.