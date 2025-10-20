BIST 10.250
Ferdi Tayfur'un çocukları arasında miras krizi! Tuğçe Tayfur miras kavgası hakkında ilk defa konuştu

|
Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çocukları arasında bir miras krizi yaşandığı dillerde dolaşıyordu. Gündeme sık sık gelen bu iddiaların ardından Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini ilk defa bozdu. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakın Tuğçe Tayfur miras krizi iddiaları için neler söyledi...

Ferdi Tayfur'un çocukları arasında miras krizi! Tuğçe Tayfur miras kavgası hakkında ilk defa konuştu - Resim: 1

Sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmalarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Gündeme gelen kardeşlerin miras kavgasına tutuştuğu iddialarına ilk defa yanıt veren Tuğçe Tayfur'un söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Bakın neler söyledi...

Ferdi Tayfur'un çocukları arasında miras krizi! Tuğçe Tayfur miras kavgası hakkında ilk defa konuştu - Resim: 2

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz akşam Bebek'te mekân açtı. 

Ferdi Tayfur'un çocukları arasında miras krizi! Tuğçe Tayfur miras kavgası hakkında ilk defa konuştu - Resim: 3

Gazeteciler açılışta Tayfur'a, babasının ölümünün ardından yaşanan miras kavgasını hatırlatarak "Kırgınlıklar devam ediyor mu?" diye sordu.

Ferdi Tayfur'un çocukları arasında miras krizi! Tuğçe Tayfur miras kavgası hakkında ilk defa konuştu - Resim: 4

İddialara göre, Tayfur'un eşi Muhammet Aydın araya girerek "Hiçbir kırgınlık yok, biz aileyiz, kızıdır cahillik yapar, ben yaşım gereği cahillik yapmışımdır, sükut ettik, aile meselesi bitti" diyerek cevap verdi.

