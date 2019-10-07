Ferdi Tayfur'dan Erdoğan ve Devlet Bahçeli hakkında çarpıcı açıklamalar

O tarafın bu tarafın sanatçısı olunmamalı diyen Tayfur bugüne kadar kaliteli şarkılar yaptığını savunarak "O tarafın, bu tarafın sanatçısı olunmamalı. Önceliğine milletinin çıkarlarını koymalı. Çünkü memleket yoksa bizim sanatçılığımız da bir işe yaramaz." dedi.