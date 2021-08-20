Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın eski damadı dehşet saçtı: Sizi öldüreceğim
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ve Yeşilçam'ın eski oyuncularından Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak dehşet saçtı. Eski damat Taner Şafak, Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır'ın evini basıp tehditler savurdu.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Necla Nazır'ın evini, eski damadı Taner Şafak bastı. Kapısı tekmelenen, tehdit edilen Nazır, soluğu karakolda alıp "Eski damadım evimi bastı, silah sesi de duydum" dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Sanat dünyasının iki ünlü ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evlenmiş, 2019 yılında ise boşanmıştı.
Çiftin oğullarının velayeti Tuğçe Tayfur'da kalırken mahkeme, Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine hükmetmişti. Şafak, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etmişti.
Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; eski karı-koca arasında yeni bir kriz çıktı. Bu sefer Tayfur'un annesi Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necla Nazır, eski damadıyla karakolluk oldu. Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi.
Ancak eski damat, müsait olmadığını, gelemeyeceğini söyledi. Nazır da, eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini söyledi.