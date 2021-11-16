Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen evinde bıçaklanarak öldürüldü
Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisiyle yeniden gündeme gelen Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni, kendi evinde bıçaklanarak öldürüldü.
BALIKESİR'de, Hakan Özbeğen (52) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Hakan Özbeğen'in olayla ilgili oğlu ve eşi gözaltına alındı. Cinayet ile ilgili olarak Özbeğen'in cesedi başında kavga ederken bulundukları öne sürülen oğlu Çağatay Özbeğen (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, cinayetle ilgili birbirlerini suçlarken, Özbeğen'in gözaltındaki çiftin kızıyla bir süredir ilişkisi olduğu iddia edildi.
Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren polis, Hakan Özbeğen’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ettiği Özbeğen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan oğlu Çağatay Özbeğen'i gözaltına aldı. Çağatay Özbeğen'in ilk ifadesinde, Ferit A.’nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü.