Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen evinde bıçaklanarak öldürüldü

BALIKESİR'de, Hakan Özbeğen (52) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Hakan Özbeğen'in olayla ilgili oğlu ve eşi gözaltına alındı. Cinayet ile ilgili olarak Özbeğen'in cesedi başında kavga ederken bulundukları öne sürülen oğlu Çağatay Özbeğen (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, cinayetle ilgili birbirlerini suçlarken, Özbeğen'in gözaltındaki çiftin kızıyla bir süredir ilişkisi olduğu iddia edildi.