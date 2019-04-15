Ferdi Merter'in kızı Almula Merter iki İngiliz kardeşi evlat edindi ilginç hayat hikayesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına oyuncu Almula Merter konuk oldu. Merter yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ben çok uzun süre çocuk yapmak için uğraştım. En son doktorlar artık daha fazla zorlama ‘ölebilirsin’ dediler. O kadar çok çocuk istiyordum ki anlatamam. Sonra bir gün dizi izliyordum, orada bir aile evlat ediniyordu.