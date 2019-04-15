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Ferdi Merter'in kızı Almula Merter iki İngiliz kardeşi evlat edindi ilginç hayat hikayesi

Ferdi Merter'in kızı Almula Merter iki İngiliz kardeşi evlat edindi ilginç hayat hikayesi

Geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Ferdi Merter'in kızı Almula Merter ilginç hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Merter, Londra'da kimsesiz iki İngiliz kardeşi evlat edindiği haberleriyle gündeme geldi.

Ferdi Merter'in kızı Almula Merter iki İngiliz kardeşi evlat edindi ilginç hayat hikayesi - Sayfa 1

Geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Ferdi Merter'in kızı Almula Merter ilginç hayat hikayesiyle dikkat çekiyor. Almula Merter, Londra'da kimsesiz iki İngiliz kardeşi evlat edindiği haberleriyle gündeme geldi. Yaşamını gözlerden uzakta geçiren Almula Merter, projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla konuşuluyor. 

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Ferdi Merter'in kızı Almula Merter iki İngiliz kardeşi evlat edindi ilginç hayat hikayesi - Sayfa 2

 Uzun süredir eşiyle birlikte Londra’da yaşayan 51 yaşındaki Almula Merter kimsesiz iki İngiliz kardeşi evlat edindi. Uzun süre çocuk yapmak için uğraşan ünlü oyuncu doktorun artık zorlama yoksa ölebilirsin uyarısından sonra vazgeçti. Çocuk sahibi olmayı çok isteyen Merter, çözümü evlat edinmekte buldu. Ancak Merter diğer Türk ebeveynlerden çok daha farklı bir yol izledi ve iki İngiliz kardeşi evlat edindi.

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Ferdi Merter'in kızı Almula Merter iki İngiliz kardeşi evlat edindi ilginç hayat hikayesi - Sayfa 3

 Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına oyuncu Almula Merter konuk oldu. Merter yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ben çok uzun süre çocuk yapmak için uğraştım. En son doktorlar artık daha fazla zorlama ‘ölebilirsin’ dediler. O kadar çok çocuk istiyordum ki anlatamam. Sonra bir gün dizi izliyordum, orada bir aile evlat ediniyordu.

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Ferdi Merter'in kızı Almula Merter iki İngiliz kardeşi evlat edindi ilginç hayat hikayesi - Sayfa 4

 Onun üzerine eşime dedim ki ‘biz de evlat edinelim’ İngiltere’de başvurumuzu yaptık. 7-8 ay bekledik. Karar versinler diye…Bizi çok araştırdılar. Çok uzun araştırmalar sonra telefon geldi. ‘İki kardeş var, almak ister misiniz’ dediler. Biz hep ‘bir’ diye düşünüyorduk ama ‘kardeşler ayrılmasın’ dedik.

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