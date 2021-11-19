Ferah Zeydan'dan 'aldatma' itirafı: Tertemiz aşkımı sanat için kirlettim
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'XFactor Türkiye' yarışmasında seslendirdiği “Aşk” parçasıyla büyük ilgi gören Ferah Zeydan, bugün tv8'de yayınlanan '2.Sayfa' programına konuk oldu. Zeydan'ın canlı yayında yıllar önce sevgilisini aldattığını itiraf etmesi herkesi şaşırttı.
Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan, ardından Sinan Akçıl ile birlikte “Şarttır Şarttır” parçasına imza atmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Zeydan, uzun bir süre sonra tv8 ekranlarında yayınlanan '2 Sayfa' programında ortaya çıktı.
Aldatma itirafı
Canlı yayında Justin Bieber'la hayatlarını çok benzettiğini, bu yüzden onu çok sevdiğini söyleyen Ferah Zeydan, anlattığı aldatma hikayesiyle başta stüdyodakiler olmak üzere herkesi şaşırttı.
Sinan Akçıl'ın sözlerini yazdığı 'Yanlışız seninle' şarkısını okumak için stüdyoya gittiğini ancak duyguya giremediğini söyleyen Zeydan, telefonunda herhangi birine mesaj atarak; o dönemki sevgilisini aldattığını açıkladı.
"Sanat için her şeyi yapabilecek karakterde biriyim"
"Sanat için her şeyi yapabilecek karakterde biriyim" diyen 27 yaşındaki genç müzisyen; yıllar önce yaşananları ilk kez anlattı. İşte o açıklama...