Fenomenlikten iş kadınlığına... Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu sözünü tuttu

Hem özel hayatında hem de iş hayatında büyük adımlar atan Selin Ciğerci, sosyal medya fenomeniyken bir anda kendi kozmetik markasını piyasaya sürdü. Fenomenlikten iş kadınlığına adım atan Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ile iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.