Fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası istemi şoku
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı , Övüç’ün 7 yıla kadar hapsini talep etti.
Sosyal medyadaki çektiği videolarla ünlü olarak matine şarkıcılığı yapmaya başlayan Murat Övüç’ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklardan birinin 11 yıla kadar, Övüç’ün de aralarında olduğu 3 kişinin ise 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.
Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç’ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılanmalarına devam edildi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.
"Sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı’’
Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı.