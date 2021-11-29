Fenomen Murat Övüç'ün oğluna hapis cezası istemi şoku

Sosyal medyadaki çektiği videolarla ünlü olarak matine şarkıcılığı yapmaya başlayan Murat Övüç’ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklardan birinin 11 yıla kadar, Övüç’ün de aralarında olduğu 3 kişinin ise 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.