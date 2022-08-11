Fenomen Mika Raun çıldırdı, isyan etti! Eteğini kaldırarak seslendi, sosyal medya çalkalandı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçirdiği estetik operasyonlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Yayınladığı her şeyle beğeni ve yorum rekoru kıran Mika, bu sefer de yapacağını yaptı. Mini eteğiyle video çekerken isyan etti ve eteğini kaldırdı.