Fenomen Mika Raun çıldırdı, isyan etti! Eteğini kaldırarak seslendi, sosyal medya çalkalandı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, yaptırdığı estetiklerle çok konuşuluyor. Adeta başka birine dönüşen Mika, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Fenomen, on olarak yayınladığı bir videoda eteğini kaldırarak isyan etti.
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçirdiği estetik operasyonlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Yayınladığı her şeyle beğeni ve yorum rekoru kıran Mika, bu sefer de yapacağını yaptı. Mini eteğiyle video çekerken isyan etti ve eteğini kaldırdı.
Sosyal medyadaki videolarıyla tanınan Mika Can Raun son dönemde Sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor. Pek çok estetik operasyon geçiren Mika Raun cinsiyet geçiş sürecindeydi.
Hem göğüs hem de cinsel organı için ameliyat olan Mika Raun, bu operasyonlar için kredi çektiğini söyledi.
Mika Raun son olarak ise kısa eteğiyle çektiği videoya gelen yorumlara sitem etti. Mika Can Raun paylaşımında şunları söyledi: