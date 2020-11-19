Fenomen Meryem Can'ın +18 fotoğrafı mı ifşa oldu videoda bir anda çıktı
YouTube fenomeni Meryem Can, son videosuyla olay yarattı. Can'ın son videosunda bir çıplak fotoğraf görüldü. Herkes Meryem Can'ın çıplak hali sandı.
YouTube'da yaklaşık 4 milyona yakın aboneye sahip olan Meryem Can, ilk olarak çektiği makyaj ve moda konulu videolarıyla tanındı. Can'ın zamanla abone sayısı arttı ve günlük vloglar çekmeye başladı. Son olarak ise beğenilen, konuşulan konular üzerine yönelmeye başladı.
Son olarak ise ''Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek'' isimli bir video yayınlayan Meryem Can'ın başına talihsiz bir olay geldi.
Meryem Can'ın telefonunun galerisinde çıplak görüntü olduğu iddiası takipçilerin gündemine girdi. Videonun sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Can Twitter hesabından açıklama yapmayı tercih etti.
Videosu sırasında elindeki akıllı telefonu bilgisayara bağlayan Meryem Can'ın galerideki bir karesi olay oldu. Ekranda +18 bir görüntünün olması takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada olay olan bu görüntülere onlarca yorum yapıldı.