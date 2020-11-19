Fenomen Meryem Can'ın +18 fotoğrafı mı ifşa oldu videoda bir anda çıktı

YouTube'da yaklaşık 4 milyona yakın aboneye sahip olan Meryem Can, ilk olarak çektiği makyaj ve moda konulu videolarıyla tanındı. Can'ın zamanla abone sayısı arttı ve günlük vloglar çekmeye başladı. Son olarak ise beğenilen, konuşulan konular üzerine yönelmeye başladı.