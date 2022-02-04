Fenomen Kübra Ece'nin balkondan atladığı anın görüntüsü ortaya çıktı işte ölmeden önceki son videosu

TRT1 Bizim Köyün Kızları programına katılarak ünlenen Tokatlı fenomen Kübra Ece'nin İstanbul'da 4. katın balkonundan atlayarak hayatını kaybettiği anların videosu ortaya çıktı.

Avcılar’da Kübra Ece’nin 4’üncü kattan düşerek ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 29 Ocak akşamı bir arkadaşının doğum günü için Esenyurt'taki kafede arkadaşlarıyla bir araya gelen Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine dönmüştü. Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde ise ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin evine geçmişti.

Bir süre evde yapılan konuşmaların ardından genç şahsın 4’üncü kattan atlayarak hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde genç kızın bir anda koşarak balkona geldiği ve kendisini aşağı attığı görülüyor. Görüntülerde genç kızın peşinden bir kişinin koşarak yakalamaya çalıştığı da görülüyor.





TRT'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla sosyal medyada adını duyuran ve büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Kübra Ece, bir binanın 4. kattaki evinin camından kendini bırakarak intihar etti.





Güler yüzüyle kendisini Türk halkına sevdiren sempatik yarışmacı Kübra Ece, 4. kattan atlamasının ardından kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölümünün ardından balkondan düştüğü anlara ait yeni bir görüntü çıktı.





Ev arkadaşı Ayşe Ç.'nin doğum gününü kutlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kafeye kardeşi ve 4 arkadaşıyla gidip kafede kutlama yapan Kübra Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki evine döndü. Evinde arkadaşları ile saat 04.00 kadar sohbet eden Ece, Ayşe Ç.'nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin geçmişte gönül ilişkisi olduğunu öğrendi.









Mehmet Emre Ş.'nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi. Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile eski erkek arkadaşının evine giden Kübra Ece, saatler 04.30'u gösterdiği sıralarda salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu. Bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya uyruklu Luiza Marina Reis C. çıktı. Mehmet Emir Ş. tarafından odadan çıkmaması konusunda uyarılan Brezilyalı kadının odadan çıkmasıyla şaşkına dönen Kübra Ece Mehmet Emir Ş. ile tartışmaya başladı.

Kübra Ece sinir krizi geçirdi

Tartışmanın büyüyüp alevlenmesi üzerine sinir krizi geçiren Kübra Ece balkona doğru koştu. Ayşe Ç.'nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra Ece'nin peşinden koşup kendisini yakalamaya çalışırken Kübra Ece, balkondan kendisini boşluğa bıraktı. Mikail Ö.' nün tutmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı Kübra Ece beton zemine çakılarak olay yerinde hayatını kaybetti.