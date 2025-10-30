Fenomen Kadir Ezildi'den eşine 3 milyonluk jest! Elleriyle yıkadı...
Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, her yaptığıyla gündem oluyor. Ekranların sevilen sunucularından olan Kadir Ezildi, eşi Gamze Türkmen'e aldığı arabayla yeniden çok konuşuldu. Eşine aldığı arabayı elleriyle yıkadı, o anlar bakın nasıl patladı...
Fenomen ve sunucu Kadir Ezildi, sosyal medyada paylaştığı temizlik videolarıyla büyük bir kitleye ulaşmış ve adını milyonlara duyurmuştu. Zamanla herkes tarafından tanınan Ezildi, hala her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü fenomen şimdi ise eşi Gamze Türkmen'e aldığı 3 milyonluk arabayla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Bakın o arabayı nasıl yıkadı...
Ekranların temiz adamı Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle Gamze Türkmen'le evlenmişti.
Temmuz ayında görkemli bir düğün yapan Ezildi, eşini altına boğmuştu. "Takı merasimi saatlerce sürdüğü için biz düğünümüzde olamadık." diyen Ezildi, nişanı için de 500 bin TL harcadığını söylemişti.
EŞİNİN ARABASINI KENDİ YIKIYOR
Harcadığı paralarla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, son olarak eşine aldığı hediye arabayla X'te konuşuldu.