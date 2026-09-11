Fenomen isme soruşturma! Çirkin paylaşımları sonrası harekete geçildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ertuğrul Kaya'nın Trabzonluları hedef alan çirkin paylaşımları sonrası harekete geçti.

Kaya’nın, Uzungöl üzerinden yaptığı paylaşımda Trabzonlulara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ve vatandaşları etnik köken üzerinden karşı karşıya getiren söylemlerde bulunmasının nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

İÇERİĞİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Savcılık ayrıca soruşturmaya konu Instagram videosu ve ilgili hesabın erişime engellenmesi ile içeriğin yayından çıkarılması amacıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulunuldu.

Savcılık yazısında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle söz konusu içeriklere yönelik erişimin engellenmesi ve yayından çıkarılması talep edildi.

YURT DIŞINA ÇIKTI

Hakkında gözaltı kararı da verilen Ertuğrul Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurtdışına çıktığı tespit edildi.