Fenomen isme işkence anları! İrem Ay işkence gördüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
TV8'de internet ünlülerinin yarıştığı Exatlon isimli yarışmanın tanıdık isimlerinden Dilan Ay'ın kardei İrem Ay, ayrıldığı kocasından gördüğü işkencelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler kan dondururken tepki yağdı.
Sosyal medya bu kez de bir kadına eski eşi tarafından yapılan ve izleyenin kanını donduran işkencenin görüntülerinin ifşa yeri oldu. İnternet için içerikler üreten İrem Ay adlı genç bir kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğrarken, Instagram hesabından kan donduran fotoğraflar yayınladı.
Sosyal medya fenomeni İrem Ay, boşandığı eşi Berkay Saner tarafından sistematik olarak psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyerek Instagram hesabından yardım istedi.
TV8'de yayınlanan Exatlon yarışmasıyla tanınan Dilan Ay'ın kardeşi olan İrem Ay, fotoğraflarla birlikte "Senden de, annenden de, babandan da korkmuyorum. Yaşanan her gecenin, her örtbasın hikâyesini herkes bilecek" mesajlarını paylaştı.
İren Ay sosyal medya hesabından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi kare yayınladı. Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor.