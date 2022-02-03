Fenomen isme işkence anları! İrem Ay işkence gördüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medya bu kez de bir kadına eski eşi tarafından yapılan ve izleyenin kanını donduran işkencenin görüntülerinin ifşa yeri oldu. İnternet için içerikler üreten İrem Ay adlı genç bir kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğrarken, Instagram hesabından kan donduran fotoğraflar yayınladı.