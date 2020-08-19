Fenomen Duygu Köseoğlu sevgilisinin uyguladığı cinsel şiddeti anlatıp şikayetçi oldu

''Onur Turgut ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladı. Onur Turgut'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım."