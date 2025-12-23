Fenomen dizinin başrolünden kötü haber! Ozan Akbaba'nın eşi ameliyat olacak...
Şu sıralar Uzak Şehir dizisiyle ekranlarda yer alan Ozan Akbaba, bu kez rol aldığı projeyle değil, özel hayatındaki önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eşi Buket Akbaba'nın ameliyat geçireceği öğrenilirken, Akbaba'nın eşinin yanında olabilmek için setten izin aldığı belirtildi.
Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, son dönemde Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.
Başarılı oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da dikkat çekiyor.