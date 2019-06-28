Fenomen dizinin 3 oyuncusuna uyuşturucuya özendirmekten şok gözaltı!
Geçtiğimiz haftalarda 6. sezonuyla final yapan internet dizisi "Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin 3 oyuncusu uyuşturucuya özendirmekten gözaltına alındı.
İnternet ortamında yayınlanmasına rağmen milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başaran Sıfır Bir dizisinin bir bölümünde 3 oyuncunun uyuşturucu kullandığı sahnede, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şehrin arka mahallelerinde geçen bir internet dizisinde uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi. Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kullanmadıkları öğrenildi: Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı.