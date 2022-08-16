Fenomen çiftten evliliklerine dair şok eden açıklama! Herkese ayrılıyoruz demişlerdi bakın işin aslı neymiş...

Türkiye'nin en fazla izlenen youtube kanallarından biri olan Kafalar grubunun üyesi ve aynı zamanda şarkıcı Bilal Hancı, bir yıllık eşi Esin Çepni'yle birlikte haziran ayında evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü çift geçtiğimiz akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evliliklerine ikinci şansı verdiklerini duyurdu.