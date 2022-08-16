Fenomen çiftten evliliklerine dair şok eden açıklama! Herkese ayrılıyoruz demişlerdi bakın işin aslı neymiş...
Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni evliliklerine ikinci şansı verdi. Bir yıllık evli olan çift üç ay önce ayrılacaklarını duyurmuşlardı. Ünlü isimler barışma kararlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Türkiye'nin en fazla izlenen youtube kanallarından biri olan Kafalar grubunun üyesi ve aynı zamanda şarkıcı Bilal Hancı, bir yıllık eşi Esin Çepni'yle birlikte haziran ayında evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü çift geçtiğimiz akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla evliliklerine ikinci şansı verdiklerini duyurdu.
Kafalar Youtube kanalının üyesi olan şarkıcı Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuşlardı.
Uzun süredir çalkantılı bir evlilik sürdüren ikili haziran ayında bir yıllık evliliklerini temmuz ayında bitirme kararı aldıklarını açıklamışlardı.
Hancı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz."