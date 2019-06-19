Fener'den Almanya operasyonu! Comolli iki yıldızı bitirip gelecek
Fenerbahçe'de Sportif direktör Comolli, Almanya'ya giderek iki yıldız futbolcunun transferini bitirip İstanbul'a geri dönecek.
Dorukhan'a Liverpool'dan 15 milyon Euro... Beşiktaş'ın genç yıldızını İngilizler almakta kararldı. Liverpool'un Dorukhan'ı renklerine katmak için 15 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.
Galatasaray'dan Cenk hamlesi... Galatasaray, Everton'da forma giyen Cenk'i forvet listesine ekledi. 28 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için girişimler başladı.
Fener'den Almanya operasyonu. Sportif direktör Comolli'nin Almanya'ya giderek Konoplyanka için Schalke ile masaya oturacağı belirtildi. Gündemde bonservise ve oyuncuya 3'er milyon Euro teklif var. Fransız spor adamı, yine Almanya'da Kruse ile de bir araya gelecek son kararını vermesini isteyecek.
Onyekuru'da mutlu son yakın... Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalıyı yeniden kiralamak için Everton ile Görüşün Galatasaray, önümüzdeki günlerde imzaları attırmayı planlıyor.