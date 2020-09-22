Fenerbahçe'yi yerden yere vurdular: Emekliler gibi futbol oynuyorlar
Spor yazarları, Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçını değerlendirirken teknik direktör Erol Bulut yerden yere vurdu.
SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK "Topu hızlı çevireceksiniz ve hızlı oyuncular ile dripling yapacaksınız. Kapalı savunmaları açmanın en bilindik yöntemleri. Erol Hoca, yağ oranlarına falan dikkat ediyor bayağı disiplinli bir teknik adam. Lakin ülkemizde taktik ve formasyon esnekliğiniz yoksa, taktiksel olarak fark yaratamıyorsanız büyük takımlarda başarılı olmanız mümkün değil. Fenerbahçe'nin en büyük şansı maçların seyircisiz olması. Seyirci olsa Erol Hoca da başkan da büyük sıkıntı yaşardı. Gecikmelerine rağmen hızlı ve hareketli bir santrfor ile hızlı bir kanat oyuncusu alırlarsa yönetim kendi üzerine düşeni yapmış olur"
GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET "Fenerbahçe ilk hafta Rizespor karşısında akan oyunda pozisyon üretememişti. Golleri de duran toplardan bulmuştu. Erol Bulut, Gustavo-Tolga Ciğerci ikilisiyle başlamış daha sonra yaptığı hamleler ile takımını daha ofansif bir kimliğe sokmuştu. Ancak ilginç olan dün de yine 2 defansif orta saha oyuncusu Tolga ve Gustavo ile başladı ve ilk 45 dakika Hatayspor kalesine gol girişiminde dahi bulunamadı. Tabii sadece orta alandaki 3 ismin yaratıcı olmamasının ötesinde hücum hattındaki Ferdi-Valencia ve Thiam 3’lüsünün yetersizliği de pozisyonsuzluğun nedenlerinden biriydi"
UĞUR MELEKE - HÜRRİYET "Fenerbahçe iç sahada, rakip kaleye gitme niyeti dahi olmayan Hatay’la oynarken 68 dakika boyunca Gustavo-Tolga orta sahasıyla oynamaz. Bu, bir büyük takım davranışı değil. Eğer Erol Bulut, Fenerbahçe’nin üstündeki bu ölü toprağından kurtulmak istiyorsa işe orta sahadan başlamak zorunda. Gustavo zaten rakiplerinin her hızlı hücumunu süpürüyor. Gustavo’nun çevresinde artık Ozan, Sosa, Mert Hakan gibi yetenekliler olmalı sanki.
ALİ ECE - FANATİK "Geçen hafta Başakşehir karşısında sahanın en iyisi olan Santos yine kusursuza yakın oynadı. 36’lık Mesut Çaytemel de tebriği hak ediyor. 14 dakika 2 kişi eksik oynayan bir rakibe gol atamamak sadece Hatayspor’un kolektif direnci ile açıklanamaz. Vedat sonrası Fenerbahçe’nin şu andaki ofansif gücü yetersiz"