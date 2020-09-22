Fenerbahçe'yi yerden yere vurdular: Emekliler gibi futbol oynuyorlar

SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK "Topu hızlı çevireceksiniz ve hızlı oyuncular ile dripling yapacaksınız. Kapalı savunmaları açmanın en bilindik yöntemleri. Erol Hoca, yağ oranlarına falan dikkat ediyor bayağı disiplinli bir teknik adam. Lakin ülkemizde taktik ve formasyon esnekliğiniz yoksa, taktiksel olarak fark yaratamıyorsanız büyük takımlarda başarılı olmanız mümkün değil. Fenerbahçe'nin en büyük şansı maçların seyircisiz olması. Seyirci olsa Erol Hoca da başkan da büyük sıkıntı yaşardı. Gecikmelerine rağmen hızlı ve hareketli bir santrfor ile hızlı bir kanat oyuncusu alırlarsa yönetim kendi üzerine düşeni yapmış olur"