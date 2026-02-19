BIST 13.804
Fenerbahçe’ye Skriniar şoku! Oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı olan Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının 25. dakikasında Milan Skriniar, sakatlanarak oyundan çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. 

Mücadele 1-0 Nottingham üstünlüğüyle devam ederken Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı. 

Maçın 25. dakikasında Milan Skriniar savunmadan pasla çıkarken topa vurduğu anda sakatlık geçirdi. Maça devam edemeyen Skriniar yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

